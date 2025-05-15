俄烏土耳其會談成果存疑？俄方代表團名單出爐 普丁缺席
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-05-15 09:35
上周六俄羅斯總統普丁提議俄烏雙方在土耳其舉行直接會談，烏克蘭已經接受這個提議。自那以來，外界一直高度關注普丁本人是否會親自出席會談。
據美國媒體《Politico》報導，當地時間周三（14 日）晚間，俄方公布參與土耳其會談的代表團名單。俄方代表團由經驗豐富的談判人員組成，將與烏克蘭直接對話，以解決俄烏衝突，但普丁不在名單上。
根據普丁在克里姆林宮官網上發布的命令，代表團包括兩名參加 2022 年烏克蘭戰爭爆發前幾周舉行直接會談的官員，分別是總統顧問梅金斯基和國防部副部長福明。
代表團成員還包括俄羅斯武裝力量總參謀部總局局長科斯秋科夫，外交部副部長加盧津也是成員之一。
此外，普丁還批准俄方與烏方談判的專家名單，包括外交部獨聯體事務二司司長波利修克、國防部國際軍事合作總局副局長舍夫佐夫等 4 人。
俄羅斯外交部副部長里亞布科夫周二表示，將在談判中提出的議題，包括如何確保可靠、可持續地解決當前衝突局勢，解決衝突根源。里亞布科夫沒有預測會談可能的結果。
這將是俄烏兩國三年多以來首次直接會談。雙方談判代表 2022 年先後在白俄羅斯和土耳其舉行幾輪會談，但談判都以破裂告終。
烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克周二表示，澤倫斯基只會在普丁親自出席的情況下參與談判，不會見普丁以外的任何俄羅斯代表。據《BBC》報導，自 2019 年 12 月以來，普丁和澤倫斯基就不曾見面。
目前烏克蘭尚未公布參加俄烏會談的談判代表名單。
美國總統川普周一表示，如果普丁和澤倫斯基在土耳其直接展開會談，他有可能在周四飛去參加會議。
就在克宮公布談判代表團名單後，有美國官員透露，由於普丁不來，川普也不會前往土耳其參加會談。
美俄領導人皆不出席，也讓外界質疑這場談判究竟能取得多大的成果。美國俄烏問題特使凱洛格此前表示，如果川普、普丁、澤倫斯基均出席，土耳其會談有望實現潛在突破。
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