Wedbush：美國生產iPhone是「根本不可能」

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-05-17 12:00

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Investopedia 等外媒報導，Wedbush 分析師週五 (16 日) 分析，蘋果「根本不可能」將 iPhone 生產線遷回美國，直言此舉幾乎不可能實現，主因是成本過高、供應鏈調整難度極大，將導致 iPhone 售價暴漲至市場難以接受的水準。

Wedbush 分析師指出，若 iPhone 改在美國組裝，售價恐將高達 3,500 美元，相較目前 iPhone 16 起價 799 美元、iPhone 16 Pro 為 999 美元，幾乎翻了數倍。

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分析寫道：「我們認為，美國本土生產 iPhone 完全不具可行性，龐大的供應鏈調整與成本結構顛倒，會使產品定價變成市場無法接受。」

相關評論出自美國總統川普週四 (15 日) 在卡達出席中東行活動時的發言。川普表示，他曾直接告訴蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 應停止在印度擴產，並要求將更多產能遷回美國。

川普自爆不滿庫克在印度擴廠 (圖：shutterstock)

川普稱：「昨天 (14 日) 我和庫克發生了一些小問題，我跟他說，我的朋友，我對你很好，你帶著 5000 億美元來這裡，但現在我聽說你要在印度設廠。我不想你在印度設廠。」

根據庫克先前說法，今季美國市場銷售的大多數 iPhone 將來自印度製造，而非中國。此舉反映蘋果持續減少對中國供應鏈的依賴，並逐步轉向印度佈局。

Wedbush 分析師進一步指出，若美國與印度達成零關稅貿易協議，蘋果在印度的擴張將被視為戰略上極具遠見的選擇。川普也曾透露，印度已提出「基本上對美國商品免關稅」的貿易條件。

多位華爾街分析師近期也發表類似的看法。

美銀分析師估計，將 iPhone 生產完全遷至美國可能使製造成本增加高達 90%，主要原因包括更高的勞動成本和供應鏈重建的複雜性。

美國目前缺乏足夠的工業基礎設施和熟練勞動力，難以支持大規模的 iPhone 生產。

為 Moffett Nathanson 撰寫蘋果相關文章的分析師 Craig Moffett 表示：「不可能假裝一條供應鏈可以在一年、三年、五年甚至十年內轉移到美國，這條供應鏈建立在數百萬勞動力的勞動力資源之上，而這些勞動力的時薪只有幾美元。」

在市場對新貿易協議與關稅壓力緩解的樂觀預期下，蘋果 (AAPL-US) 本週反彈至約每股 211 美元，但自年初以來仍下跌約 13%。