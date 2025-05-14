鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估上修至2.55元，預估目標價為35.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-14 00:16
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對美盛(MOS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.5元上修至2.55元，其中最高估值3.82元，最低估值2.19元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.82(3.82)
|3.66
|3.8
|4.6
|最低值
|2.19(2.15)
|2.03
|1.5
|2.39
|平均值
|2.65(2.59)
|2.69
|2.58
|3.53
|中位數
|2.55(2.5)
|2.66
|2.5
|3.56
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|135.71億
|134.33億
|142.65億
|150.95億
|最低值
|114.79億
|112.02億
|111.66億
|122.00億
|平均值
|125.86億
|125.39億
|126.28億
|134.77億
|中位數
|126.49億
|126.52億
|126.52億
|131.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.75
|4.27
|10.06
|3.50
|0.55
|營業收入
|86.82億
|123.57億
|191.25億
|136.96億
|111.23億
詳細資訊請看美股內頁：
美盛(MOS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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