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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估上修至2.55元，預估目標價為35.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-14 00:16


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對美盛(MOS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.5元上修至2.55元，其中最高估值3.82元，最低估值2.19元，預估目標價為35.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.82(3.82)3.663.84.6
最低值2.19(2.15)2.031.52.39
平均值2.65(2.59)2.692.583.53
中位數2.55(2.5)2.662.53.56

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值135.71億134.33億142.65億150.95億
最低值114.79億112.02億111.66億122.00億
平均值125.86億125.39億126.28億134.77億
中位數126.49億126.52億126.52億131.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.754.2710.063.500.55
營業收入86.82億123.57億191.25億136.96億111.23億

詳細資訊請看美股內頁：
美盛(MOS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMOS

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