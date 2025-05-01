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鉅亨速報 - Factset 最新調查：史丹利百得SWK-US的目標價調降至82元，幅度約7.34%

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對史丹利百得(SWK-US)提出目標價估值：中位數由88.5元下修至82元，調降幅度7.34%。其中最高估值120元，最低估值60元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予史丹利百得評價：積極樂觀6位、保持中立12位、保守悲觀2位。

史丹利百得今(1日)收盤價為60.02元。近5日股價上漲7.34%，標普指數上漲3.59%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SWK市場預估目標價

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