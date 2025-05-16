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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Doximity Inc - Class ADOCS-US的目標價調降至66.5元，幅度約5%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Doximity Inc - Class A(DOCS-US)提出目標價估值：中位數由70元下修至66.5元，調降幅度5%。其中最高估值88元，最低估值50元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予Doximity Inc - Class A評價：積極樂觀8位、保持中立12位、保守悲觀0位。

Doximity Inc - Class A今(16日)收盤價為58.45元。近5日股價下跌5%，標普指數上漲4.47%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股DOCS市場預估目標價

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Doximity Inc - Class A58.45-1.76%

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