鉅亨速報 - Factset 最新調查：史丹利百得(SWK-US)EPS預估下修至4.5元，預估目標價為82.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對史丹利百得(SWK-US)做出2025年EPS預估：中位數由5元下修至4.5元，其中最高估值5.79元，最低估值3.47元，預估目標價為82.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.79(5.79)
|7
|8
|最低值
|3.47(3.6)
|4.67
|5.55
|平均值
|4.54(4.8)
|5.78
|6.84
|中位數
|4.5(5)
|6
|7.11
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|161.45億
|173.47億
|177.91億
|最低值
|149.70億
|154.20億
|158.82億
|平均值
|155.56億
|161.93億
|167.46億
|中位數
|155.33億
|161.34億
|168.70億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|7.46
|10.16
|6.76
|-2.07
|1.95
|營業收入
|145.35億
|156.17億
|169.47億
|157.81億
|153.66億
詳細資訊請看美股內頁：
史丹利百得(SWK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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