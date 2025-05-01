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鉅亨速報 - Factset 最新調查：史丹利百得(SWK-US)EPS預估下修至4.5元，預估目標價為82.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對史丹利百得(SWK-US)做出2025年EPS預估：中位數由5元下修至4.5元，其中最高估值5.79元，最低估值3.47元，預估目標價為82.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.79(5.79)78
最低值3.47(3.6)4.675.55
平均值4.54(4.8)5.786.84
中位數4.5(5)67.11

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值161.45億173.47億177.91億
最低值149.70億154.20億158.82億
平均值155.56億161.93億167.46億
中位數155.33億161.34億168.70億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS7.4610.166.76-2.071.95
營業收入145.35億156.17億169.47億157.81億153.66億

詳細資訊請看美股內頁：
史丹利百得(SWK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSWK

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