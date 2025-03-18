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鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝殼－Ｗ(BEKE-US)EPS預估下修至0.99元，預估目標價為28.76元

鉅亨網新聞中心 2025-03-18 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對貝殼－Ｗ(BEKE-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.03元下修至0.99元，其中最高估值1.14元，最低估值0.92元，預估目標價為28.76元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.14(1.3)1.41.59
最低值0.92(0.92)1.11.23
平均值1.01(1.04)1.261.45
中位數0.99(1.03)1.251.47

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值138.89億174.46億201.81億
最低值130.32億141.61億152.48億
平均值135.22億153.11億170.65億
中位數135.35億151.88億171.43億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.54-0.07-0.170.71
營業收入102.11億125.21億90.10億109.78億

詳細資訊請看美股內頁：
貝殼－Ｗ(BEKE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBEKE

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