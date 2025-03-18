鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝殼－Ｗ(BEKE-US)EPS預估下修至0.99元，預估目標價為28.76元
鉅亨網新聞中心 2025-03-18 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對貝殼－Ｗ(BEKE-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.03元下修至0.99元，其中最高估值1.14元，最低估值0.92元，預估目標價為28.76元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.14(1.3)
|1.4
|1.59
|最低值
|0.92(0.92)
|1.1
|1.23
|平均值
|1.01(1.04)
|1.26
|1.45
|中位數
|0.99(1.03)
|1.25
|1.47
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|138.89億
|174.46億
|201.81億
|最低值
|130.32億
|141.61億
|152.48億
|平均值
|135.22億
|153.11億
|170.65億
|中位數
|135.35億
|151.88億
|171.43億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.54
|-0.07
|-0.17
|0.71
|營業收入
|102.11億
|125.21億
|90.10億
|109.78億
詳細資訊請看美股內頁：
貝殼－Ｗ(BEKE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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