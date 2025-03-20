鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝殼－Ｗ(BEKE-US)EPS預估下修至1.09元，預估目標價為28.60元
鉅亨網新聞中心 2025-03-20 20:16
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對貝殼－Ｗ(BEKE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.11元下修至1.09元，其中最高估值1.25元，最低估值0.89元，預估目標價為28.60元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.25(1.4)
|1.81
|2.25
|最低值
|0.89(0.89)
|0.97
|1.09
|平均值
|1.08(1.11)
|1.32
|1.53
|中位數
|1.09(1.11)
|1.32
|1.53
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|169.50億
|200.70億
|226.93億
|最低值
|141.61億
|146.84億
|163.62億
|平均值
|156.84億
|176.08億
|199.44億
|中位數
|158.29億
|178.61億
|198.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.54
|-0.07
|-0.17
|0.71
|0.50
|營業收入
|102.11億
|125.21億
|90.10億
|109.78億
|129.86億
詳細資訊請看美股內頁：
貝殼－Ｗ(BEKE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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