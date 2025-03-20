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鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝殼－Ｗ(BEKE-US)EPS預估下修至1.09元，預估目標價為28.60元

鉅亨網新聞中心 2025-03-20 20:16


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對貝殼－Ｗ(BEKE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.11元下修至1.09元，其中最高估值1.25元，最低估值0.89元，預估目標價為28.60元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.25(1.4)1.812.25
最低值0.89(0.89)0.971.09
平均值1.08(1.11)1.321.53
中位數1.09(1.11)1.321.53

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值169.50億200.70億226.93億
最低值141.61億146.84億163.62億
平均值156.84億176.08億199.44億
中位數158.29億178.61億198.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.54-0.07-0.170.710.50
營業收入102.11億125.21億90.10億109.78億129.86億

詳細資訊請看美股內頁：
貝殼－Ｗ(BEKE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBEKE

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