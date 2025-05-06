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鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝殼－Ｗ(BEKE-US)EPS預估下修至1.07元，預估目標價為28.73元

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 20:17


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對貝殼－Ｗ(BEKE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.09元下修至1.07元，其中最高估值1.25元，最低估值0.92元，預估目標價為28.73元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.25(1.25)1.812.25
最低值0.92(0.92)0.971.09
平均值1.07(1.08)1.31.5
中位數1.07(1.09)1.261.51

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值172.98億210.16億249.67億
最低值141.61億146.84億163.62億
平均值160.46億182.42億204.78億
中位數162.72億182.74億201.55億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.54-0.07-0.170.710.50
營業收入102.11億125.21億90.10億109.78億129.86億

詳細資訊請看美股內頁：
貝殼－Ｗ(BEKE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBEKE

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