鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝殼－Ｗ(BEKE-US)EPS預估下修至1.07元，預估目標價為28.73元
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 20:17
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對貝殼－Ｗ(BEKE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.09元下修至1.07元，其中最高估值1.25元，最低估值0.92元，預估目標價為28.73元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.25(1.25)
|1.81
|2.25
|最低值
|0.92(0.92)
|0.97
|1.09
|平均值
|1.07(1.08)
|1.3
|1.5
|中位數
|1.07(1.09)
|1.26
|1.51
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|172.98億
|210.16億
|249.67億
|最低值
|141.61億
|146.84億
|163.62億
|平均值
|160.46億
|182.42億
|204.78億
|中位數
|162.72億
|182.74億
|201.55億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.54
|-0.07
|-0.17
|0.71
|0.50
|營業收入
|102.11億
|125.21億
|90.10億
|109.78億
|129.86億
詳細資訊請看美股內頁：
貝殼－Ｗ(BEKE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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