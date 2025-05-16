鉅亨速報 - Factset 最新調查：斯坦泰克(STN-US)EPS預估上修至3.82元，預估目標價為105.03元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對斯坦泰克(STN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.76元上修至3.82元，其中最高估值3.87元，最低估值3.72元，預估目標價為105.03元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.87(3.97)
|4.48
|5
|最低值
|3.72(3.57)
|4.23
|4.58
|平均值
|3.81(3.76)
|4.32
|4.79
|中位數
|3.82(3.76)
|4.32
|4.8
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|47.98億
|54.84億
|58.40億
|最低值
|45.41億
|50.55億
|54.51億
|平均值
|47.10億
|51.53億
|55.95億
|中位數
|47.13億
|51.60億
|54.95億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.14
|1.44
|1.71
|2.21
|2.31
|營業收入
|35.27億
|36.51億
|43.61億
|48.01億
|54.75億
詳細資訊請看美股內頁：
斯坦泰克(STN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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