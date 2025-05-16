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鉅亨速報 - Factset 最新調查：斯坦泰克(STN-US)EPS預估上修至3.82元，預估目標價為105.03元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對斯坦泰克(STN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.76元上修至3.82元，其中最高估值3.87元，最低估值3.72元，預估目標價為105.03元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.87(3.97)4.485
最低值3.72(3.57)4.234.58
平均值3.81(3.76)4.324.79
中位數3.82(3.76)4.324.8


市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值47.98億54.84億58.40億
最低值45.41億50.55億54.51億
平均值47.10億51.53億55.95億
中位數47.13億51.60億54.95億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.141.441.712.212.31
營業收入35.27億36.51億43.61億48.01億54.75億

詳細資訊請看美股內頁：
斯坦泰克(STN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSTN

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