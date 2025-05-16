鉅亨速報 - Factset 最新調查：斯坦泰克STN-US的目標價調升至105.03元，幅度約3.6%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對斯坦泰克(STN-US)提出目標價估值：中位數由101.38元上修至105.03元，調升幅度3.6%。其中最高估值111.46元，最低估值100.03元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予斯坦泰克評價：積極樂觀10位、保持中立2位、保守悲觀0位。
斯坦泰克今(16日)收盤價為99.53元。近5日股價上漲3.6%，標普指數上漲4.47%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：斯坦泰克(STN-US)EPS預估上修至3.61元，預估目標價為97.24元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：斯坦泰克STN-US的目標價調升至97.24元，幅度約4.57%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：響尾蛇能源(FANG-US)EPS預估上修至13.81元，預估目標價為180.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃塞克斯不動產信託(ESS-US)EPS預估上修至6.91元，預估目標價為312.00元
上一篇
下一篇