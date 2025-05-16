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鉅亨速報 - Factset 最新調查：斯坦泰克STN-US的目標價調升至105.03元，幅度約3.6%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對斯坦泰克(STN-US)提出目標價估值：中位數由101.38元上修至105.03元，調升幅度3.6%。其中最高估值111.46元，最低估值100.03元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予斯坦泰克評價：積極樂觀10位、保持中立2位、保守悲觀0位。

斯坦泰克今(16日)收盤價為99.53元。近5日股價上漲3.6%，標普指數上漲4.47%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股STN市場預估目標價

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