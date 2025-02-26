鉅亨速報 - Factset 最新調查：斯坦泰克(STN-US)EPS預估上修至3.61元，預估目標價為97.24元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對斯坦泰克(STN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.45元上修至3.61元，其中最高估值3.64元，最低估值3.43元，預估目標價為97.24元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.64(3.61)
|4.11
|4.51
|最低值
|3.43(3.28)
|3.85
|4.41
|平均值
|3.59(3.45)
|4.02
|4.46
|中位數
|3.61(3.45)
|4.04
|4.46
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|45.85億
|50.02億
|50.63億
|最低值
|44.36億
|46.58億
|50.58億
|平均值
|44.89億
|47.70億
|50.61億
|中位數
|44.82億
|47.66億
|50.61億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.14
|1.44
|1.71
|2.21
|營業收入
|35.27億
|36.51億
|43.61億
|48.01億
詳細資訊請看美股內頁：
斯坦泰克(STN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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