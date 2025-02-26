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鉅亨速報 - Factset 最新調查：斯坦泰克(STN-US)EPS預估上修至3.61元，預估目標價為97.24元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對斯坦泰克(STN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.45元上修至3.61元，其中最高估值3.64元，最低估值3.43元，預估目標價為97.24元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.64(3.61)4.114.51
最低值3.43(3.28)3.854.41
平均值3.59(3.45)4.024.46
中位數3.61(3.45)4.044.46

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值45.85億50.02億50.63億
最低值44.36億46.58億50.58億
平均值44.89億47.70億50.61億
中位數44.82億47.66億50.61億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.141.441.712.21
營業收入35.27億36.51億43.61億48.01億

詳細資訊請看美股內頁：
斯坦泰克(STN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSTN

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