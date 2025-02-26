鉅亨速報 - Factset 最新調查：斯坦泰克STN-US的目標價調升至97.24元，幅度約4.57%
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對斯坦泰克(STN-US)提出目標價估值：中位數由92.99元上修至97.24元，調升幅度4.57%。其中最高估值103.54元，最低估值90.65元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予斯坦泰克評價：積極樂觀9位、保持中立3位、保守悲觀0位。
斯坦泰克今(26日)收盤價為83.74元。近5日股價下跌4.57%，標普指數下跌2.84%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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