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鉅亨速報 - Factset 最新調查：斯坦泰克STN-US的目標價調升至97.24元，幅度約4.57%

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對斯坦泰克(STN-US)提出目標價估值：中位數由92.99元上修至97.24元，調升幅度4.57%。其中最高估值103.54元，最低估值90.65元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予斯坦泰克評價：積極樂觀9位、保持中立3位、保守悲觀0位。

斯坦泰克今(26日)收盤價為83.74元。近5日股價下跌4.57%，標普指數下跌2.84%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股STN市場預估目標價

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