歐盟回暖與對俄下滑成焦點！陸Q1汽車出口穩定成長 但陷「增量未增收」困局

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-16 11:00

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根據中國汽車工業協會上周四 (8 日) 發布的數據，中國今年首季汽車出口呈「總量成長、結構分化」特徵。今年首季累計出口整車 153.8 萬輛，年增率 16.4%，出口金額 257.37 億美元，僅較去年同期增加 2.2%，「增量不增收」現象明顯。

上述趨勢跟汽車業利潤率持續走低相呼應，中國國家統計局數據也顯示，汽車業今年第一季利潤率降至 3.9%，較十年前腰斬。

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地緣政治成為影響出口格局的關鍵變數。今年第一季中國對前蘇聯國家出口量較去年同期下降 29.6%，其中俄羅斯 3 月自主品牌銷量銳減 50% 至 4.9 萬輛，拖累整體表現，主因俄國自 2024 年起強化外資汽車認證審查，今年 2 月更暫停多款商用車銷售來扶持本土產業。儘管俄國仍是中國汽車最大出口國，但較 2024 年單月近 10 萬輛汽車的高峰已大幅縮水。

與俄羅斯市場形成鮮明對比的是，中國對歐盟出口顯著回暖。今年首季對義大利、西班牙出口量年增 80% 和 173%，兩國首度躋身出口量前十名。

根據 Dataforce 統計數據，混合動力車型需求激增推動歐盟市場復甦，今年首季中國品牌在歐洲登記新車超 15 萬輛，其中燃油及混動車型佔比達 70%，為 2020 年以來最低電動化比例。上汽 MG 歐洲市場混動銷量較去年同期成長兩倍，比亞迪更將新車型混動版推出週期從 6 個月縮短至 3 到 4 個月。

儘管電動化長期趨勢不變，但全球市場偏好正加速調整。歐洲市場 3 月純電動車註冊量佔比跌破 30%，促使中國車廠調整產品策略。與此同時，英國、澳洲等已開發國家市場異軍突起，今年首季中國對英出口汽車 4.2 萬輛，澳紐市場出口量也較去年同期成長 34%。

但出口量成長難掩產業獲利壓力。中國全國乘聯分會秘書長崔東樹指出，目前自主品牌海外均價持續下探，加上原料成本上升，導致出現「量增利減」困局。

中國商務部研究院專家分析指出，歐盟重啟電動車價格談判、美國加徵關稅等外部風險，恐將進一步壓縮中國車廠利潤空間。