TTE旅展將登場 參展廠商增4成 估創造億元商機
鉅亨網記者王莞甯 台北
「2025 第 19 屆台北國際觀光博覽會 TTE」將於 5 月 23 日至 26 日在台北世貿登場，今年規模再創新高，使用超過 4000 坪的展示空間，參展廠商較去年成長近 40%，達 350 家，預估觀展人潮達 30 萬人次。
主辦單位台北市旅行商業同業公會指出，今年偕同各地方政府、航空公司、旅行社和星級飯店等，推出多項專屬優惠和最新旅遊政策，預估 TTE 台北旅展將會帶來 30 萬的觀展人潮，創造億元以上的商機。
其中，華航 (2610-TW) 以永續為主題，以紙雕藝術呈現四大洲風貌，並提供「全球不限航點雙人來回機票＋機場凱悅住宿」抽獎機會。
長榮航 (2618-TW) 主打桃園往返東京、大阪、香港等航線的限時優惠，桃園 - 香港來回最低只要 3230 元，並展示波音 787-9 第四代豪華經濟艙座椅，讓民眾現場體驗類比商務艙等。
而可樂旅遊獨家開賣「東森 YOYO 哥哥姐姐趣旅行、香港雙樂園 4 日」；另外還有亞洲首艘迪士尼遊輪「迪士尼探險號」(Disney Adventure) 將於 12 月 15 日啟航，均為今年親子旅遊的亮點。
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