TTE旅展將登場 參展廠商增4成 估創造億元商機

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-15 19:14

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「2025 第 19 屆台北國際觀光博覽會 TTE」將於 5 月 23 日至 26 日在台北世貿登場，今年規模再創新高，使用超過 4000 坪的展示空間，參展廠商較去年成長近 40%，達 350 家，預估觀展人潮達 30 萬人次。

主辦單位台北市旅行商業同業公會指出，今年偕同各地方政府、航空公司、旅行社和星級飯店等，推出多項專屬優惠和最新旅遊政策，預估 TTE 台北旅展將會帶來 30 萬的觀展人潮，創造億元以上的商機。

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