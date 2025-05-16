小米成立15周年雷軍內部講話曝光！SU7 Ultra風道門引爆信任核彈 小米汽車生死局降臨

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-16 17:10

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小米集團 (01810-HK) 創辦人、董事長暨執行長雷軍今 (16) 日在內部講話中說，「今年是我們小米創業的 15 週年，這是一個大日子，我們也為 15 週年準備了一系列的慶典活動。但是，三月底，一場突如其來的交通事故們一樣把這一切都擊碎了。我們受到了狂潮。」

他提到一位熟悉汽車行業的朋友告訴他：「造車，遭遇交通事故在所難免，但是誰也沒有想到，這場事故的影響如此之大，對我們小米的打擊也如此之大。」

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雷軍表示，四年前決定造車對於汽車的品質和安全無比的重視。小米 SU7 的品質一直引以為傲，「萬萬沒有想到，這場交通事故，讓我們意識到，公眾對我們的期待和要求遠超了想像」。

他接著說：「其實此刻我才真正意識到，我們一直覺得我們是汽車業的新人，我們是一家創業的公司。但這次的事件讓我深深地理解，小米今天的規模、影響力、社會關注度都到了非常高的地方，社會和公眾要求我們去承擔一家真正的大公司行業領導者的責任。我們深刻地意識到，這是我 15 年的小米可避免的責任。」

雷軍還表示，小米不再是業界的新人，在任何產業裡面都沒有新手保護期，因此要有更高的標準和目標。「我們要在汽車安全的領域成為同檔最安全的車。我們要做的不僅僅是合規，也不僅僅是行業領先水平，我們要做的是作為汽車行業的領導者，做出 (超越) 行業水平的安全。」

但美國財經媒體《Fortune》最新報導指出，雷軍的艱難時刻仍未結束，市場對小米汽車的審視仍在持續。

小米汽車近期因 SU7 Ultra 碳纖維雙風道前艙蓋設計爭議陷入輿論漩渦。根據官方宣傳，該設計「實現前部空氣高效導流」，但車主實測發現風道未貫穿，紙巾無法被氣流吹起，引發「虛假宣傳」質疑。

小米隨後承認表述不嚴謹，將功能描述改為「輔助散熱」，並推出補償方案。未交付訂單可改回鋁製前艙蓋，花 4.2 萬人民幣選裝該裝置且已提車的用戶贈送價值 2000 元的積分。

然而，數百名車主發起退車維權，要求雷軍公開道歉，部分用戶稱「希望保持真誠」，但官方僅支持取消訂單不退定金。

此次爭議暴露小米汽車行銷策略的深層問題。先前 SU7 因「高速爆燃」事件已遭質疑誇大智駕功能，5 月 4 日更將「智駕 Pro/Max」更名為「輔助駕駛 Pro」，顯示其技術表述曾存在誤導傾向。中國工信部上月已發文要求車廠不得虛假宣傳駕駛輔助功能，強化安全驗證與告知義務。

更深層的矛盾在於小米從手機行銷轉型為汽車產業的困境。雷軍曾以「大號手機加輪子」定義智慧汽車，但汽車對安全性的極致要求與消費性電子的行銷邏輯形成衝突。這次雙風道前艙蓋爭議與去年燃爆事故，均指向小米在技術真實性與宣傳尺度上的失衡。

市場反應則呈現兩極化，消費者信任度下滑，但資本市場仍看好長期潛力。根據摩根士丹利預測，小米 2030 年市值有望達到 2.5 兆元，德意志銀行也認為 SU7 YU7 新車型發布將扭轉近期訂單頹勢。今年首季，小米汽車銷量 7.5 萬輛，僅為年度目標 35 萬台的 21%。