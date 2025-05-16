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鉅亨速報 - Factset 最新調查：NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)EPS預估上修至0.56元，預估目標價為14.75元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.55元上修至0.56元，其中最高估值0.63元，最低估值0.49元，預估目標價為14.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.63(0.63)0.91.321.38
最低值0.49(0.49)0.630.781.38
平均值0.56(0.55)0.761.031.38
中位數0.56(0.55)0.7911.38


市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值156.99億206.77億263.09億231.11億
最低值98.83億122.74億146.04億231.11億
平均值125.72億157.40億183.46億231.11億
中位數122.29億154.25億171.45億231.11億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.78-0.04-0.080.220.41
營業收入6.48億13.85億37.34億70.11億103.30億

詳細資訊請看美股內頁：
NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNU

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