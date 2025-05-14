鉅亨速報 - Factset 最新調查：NU控股有限公司(開曼群島)NU-US的目標價調升至14.5元，幅度約3.57%
鉅亨網新聞中心 2025-05-14 22:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)提出目標價估值：中位數由14元上修至14.5元，調升幅度3.57%。其中最高估值19.27元，最低估值9元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予NU控股有限公司(開曼群島)評價：積極樂觀11位、保持中立7位、保守悲觀3位。
NU控股有限公司(開曼群島)今(14日)收盤價為13.4049元。近5日股價上漲3.57%，標普指數上漲4.99%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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