鉅亨速報 - Factset 最新調查：NU控股有限公司(開曼群島)NU-US的目標價調降至14元，幅度約3.45%
鉅亨網新聞中心 2025-04-21 20:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)提出目標價估值：中位數由14.5元下修至14元，調降幅度3.45%。其中最高估值19.27元，最低估值8.9元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予NU控股有限公司(開曼群島)評價：積極樂觀11位、保持中立6位、保守悲觀3位。
NU控股有限公司(開曼群島)今(21日)收盤價為10.985元。近5日股價上漲3.45%，標普指數下跌1.5%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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