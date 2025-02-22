鉅亨速報 - Factset 最新調查：UDR不動產信託(UDR-US)EPS預估上修至0.56元，預估目標價為45.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-22 02:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對UDR不動產信託(UDR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.53元上修至0.56元，其中最高估值0.76元，最低估值0.35元，預估目標價為45.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.76(0.76)
|0.76
|0.94
|最低值
|0.35(0.35)
|0.41
|0.94
|平均值
|0.54(0.53)
|0.6
|0.94
|中位數
|0.56(0.53)
|0.6
|0.94
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|17.42億
|18.40億
|19.16億
|20.24億
|最低值
|16.86億
|17.45億
|18.31億
|18.94億
|平均值
|17.10億
|17.76億
|18.79億
|19.59億
|中位數
|17.08億
|17.69億
|18.89億
|19.59億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.20
|0.48
|0.26
|1.34
|0.26
|營業收入
|12.41億
|12.91億
|15.17億
|16.28億
|16.72億
詳細資訊請看美股內頁：
UDR不動產信託(UDR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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