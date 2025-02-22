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鉅亨速報 - Factset 最新調查：UDR不動產信託(UDR-US)EPS預估上修至0.56元，預估目標價為45.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-22 02:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對UDR不動產信託(UDR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.53元上修至0.56元，其中最高估值0.76元，最低估值0.35元，預估目標價為45.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.76(0.76)0.760.94
最低值0.35(0.35)0.410.94
平均值0.54(0.53)0.60.94
中位數0.56(0.53)0.60.94

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值17.42億18.40億19.16億20.24億
最低值16.86億17.45億18.31億18.94億
平均值17.10億17.76億18.79億19.59億
中位數17.08億17.69億18.89億19.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.200.480.261.340.26
營業收入12.41億12.91億15.17億16.28億16.72億

詳細資訊請看美股內頁：
UDR不動產信託(UDR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUDR

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