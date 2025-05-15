鉅亨速報 - Factset 最新調查：Icon PlcICLR-US的目標價調降至177.5元，幅度約4.57%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Icon Plc(ICLR-US)提出目標價估值：中位數由186元下修至177.5元，調降幅度4.57%。其中最高估值250元，最低估值150元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予Icon Plc評價：積極樂觀12位、保持中立6位、保守悲觀1位。
Icon Plc今(15日)收盤價為132.23元。近5日股價下跌4.57%，標普指數上漲4.64%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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