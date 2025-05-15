search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Icon PlcICLR-US的目標價調降至177.5元，幅度約4.57%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Icon Plc(ICLR-US)提出目標價估值：中位數由186元下修至177.5元，調降幅度4.57%。其中最高估值250元，最低估值150元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予Icon Plc評價：積極樂觀12位、保持中立6位、保守悲觀1位。

Icon Plc今(15日)收盤價為132.23元。近5日股價下跌4.57%，標普指數上漲4.64%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

美股ICLR市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Icon Plc132.23-5.88%

延伸閱讀



Empty