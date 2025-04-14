鉅亨速報 - Factset 最新調查：Icon PlcICLR-US的目標價調降至211.5元，幅度約5.37%
鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Icon Plc(ICLR-US)提出目標價估值：中位數由223.5元下修至211.5元，調降幅度5.37%。其中最高估值275元，最低估值157元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予Icon Plc評價：積極樂觀13位、保持中立6位、保守悲觀0位。
Icon Plc今(14日)收盤價為144.04元。近5日股價下跌5.37%，標普指數上漲5.7%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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