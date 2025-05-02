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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Icon PlcICLR-US的目標價調降至195元，幅度約3.47%

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 06:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Icon Plc(ICLR-US)提出目標價估值：中位數由202元下修至195元，調降幅度3.47%。其中最高估值275元，最低估值150元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予Icon Plc評價：積極樂觀12位、保持中立7位、保守悲觀0位。

Icon Plc今(2日)收盤價為145.21元。近5日股價下跌3.47%，標普指數上漲2.18%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股ICLR市場預估目標價

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Icon Plc145.21-4.11%

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