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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Icon Plc(ICLR-US)EPS預估下修至13.37元，預估目標價為188.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:16


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Icon Plc(ICLR-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.6元下修至13.37元，其中最高估值14.17元，最低估值12.75元，預估目標價為188.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值14.17(14.17)15.818.1520.45
最低值12.75(13)13.8415.0616.42
平均值13.4(13.61)14.6716.2718.16
中位數13.37(13.6)14.8116.1217.56

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值83.62億88.53億94.73億101.36億
最低值78.90億80.04億84.00億89.09億
平均值80.39億83.07億87.99億94.18億
中位數79.88億82.78億86.22億94.19億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.202.286.207.409.53
營業收入27.97億54.81億77.41億81.20億82.82億

詳細資訊請看美股內頁：
Icon Plc(ICLR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSICLR

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