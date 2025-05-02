鉅亨速報 - Factset 最新調查：Icon Plc(ICLR-US)EPS預估下修至13.37元，預估目標價為188.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:16
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Icon Plc(ICLR-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.6元下修至13.37元，其中最高估值14.17元，最低估值12.75元，預估目標價為188.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.17(14.17)
|15.8
|18.15
|20.45
|最低值
|12.75(13)
|13.84
|15.06
|16.42
|平均值
|13.4(13.61)
|14.67
|16.27
|18.16
|中位數
|13.37(13.6)
|14.81
|16.12
|17.56
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|83.62億
|88.53億
|94.73億
|101.36億
|最低值
|78.90億
|80.04億
|84.00億
|89.09億
|平均值
|80.39億
|83.07億
|87.99億
|94.18億
|中位數
|79.88億
|82.78億
|86.22億
|94.19億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.20
|2.28
|6.20
|7.40
|9.53
|營業收入
|27.97億
|54.81億
|77.41億
|81.20億
|82.82億
詳細資訊請看美股內頁：
Icon Plc(ICLR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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