鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class AHOOD-US的目標價調升至58.5元，幅度約9.35%
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)提出目標價估值：中位數由53.5元上修至58.5元，調升幅度9.35%。其中最高估值105元，最低估值40元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予Robinhood Markets Inc - Class A評價：積極樂觀15位、保持中立7位、保守悲觀0位。
Robinhood Markets Inc - Class A今(1日)收盤價為49.11元。近5日股價上漲9.35%，標普指數上漲3.59%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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