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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱雷集團CG-US的目標價調升至49元，幅度約3.16%

鉅亨網新聞中心 2025-05-14 22:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對凱雷集團(CG-US)提出目標價估值：中位數由47.5元上修至49元，調升幅度3.16%。其中最高估值58元，最低估值44元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予凱雷集團評價：積極樂觀10位、保持中立9位、保守悲觀1位。

凱雷集團今(14日)收盤價為46.525元。近5日股價上漲3.16%，標普指數上漲4.99%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CG市場預估目標價

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