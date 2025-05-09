鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱雷集團(CG-US)EPS預估上修至3.95元，預估目標價為45.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 22:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對凱雷集團(CG-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.89元上修至3.95元，其中最高估值4.47元，最低估值3.59元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.47(4.18)
|4.95
|5.33
|最低值
|3.59(3.45)
|4.18
|4.55
|平均值
|3.95(3.85)
|4.59
|5.06
|中位數
|3.95(3.89)
|4.63
|5.15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|43.86億
|66.85億
|72.04億
|最低值
|36.62億
|46.10億
|50.24億
|平均值
|40.11億
|50.16億
|56.39億
|中位數
|40.33億
|48.50億
|51.64億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.97
|8.20
|3.35
|-1.68
|2.77
|營業收入
|28.51億
|87.18億
|47.76億
|26.43億
|52.93億
詳細資訊請看美股內頁：
凱雷集團(CG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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