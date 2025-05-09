search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱雷集團(CG-US)EPS預估上修至3.95元，預估目標價為45.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 22:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對凱雷集團(CG-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.89元上修至3.95元，其中最高估值4.47元，最低估值3.59元，預估目標價為45.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.47(4.18)4.955.33
最低值3.59(3.45)4.184.55
平均值3.95(3.85)4.595.06
中位數3.95(3.89)4.635.15

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值43.86億66.85億72.04億
最低值36.62億46.10億50.24億
平均值40.11億50.16億56.39億
中位數40.33億48.50億51.64億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.978.203.35-1.682.77
營業收入28.51億87.18億47.76億26.43億52.93億

詳細資訊請看美股內頁：
凱雷集團(CG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCG

相關行情

台股首頁我要存股
凱雷集團41.645+0.93%

延伸閱讀



    Empty