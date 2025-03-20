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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR(EBR-US)EPS預估上修至0.7元，預估目標價為9.38元

鉅亨網新聞中心 2025-03-20 20:16


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR(EBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.65元上修至0.7元，其中最高估值1.03元，最低估值0.41元，預估目標價為9.38元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.03(1.03)1.311.08
最低值0.41(0.41)0.821.08
平均值0.71(0.69)11.08
中位數0.7(0.65)0.891.08

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值81.71億87.19億90.04億67.99億
最低值58.95億63.51億71.00億66.81億
平均值65.69億71.53億77.36億67.40億
中位數64.89億68.86億71.04億67.40億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.790.660.350.400.85
營業收入56.38億69.71億65.98億74.39億74.54億

詳細資訊請看美股內頁：
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR(EBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEBR

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