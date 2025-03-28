鉅亨速報 - Factset 最新調查：Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADREBR-US的目標價調降至9.07元，幅度約3.31%
鉅亨網新聞中心 2025-03-28 00:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR(EBR-US)提出目標價估值：中位數由9.38元下修至9.07元，調降幅度3.31%。其中最高估值10.2元，最低估值7.52元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR評價：積極樂觀10位、保持中立0位、保守悲觀0位。
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR今(28日)收盤價為7.2891元。近5日股價下跌3.31%，標普指數上漲0.65%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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