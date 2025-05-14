search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sunoco LP - Unit(SUN-US)EPS預估下修至4.41元，預估目標價為65.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-14 20:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Sunoco LP - Unit(SUN-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.97元下修至4.41元，其中最高估值7.62元，最低估值3.19元，預估目標價為65.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.62(7.62)8.279.075.43
最低值3.19(4.08)3.215.035.43
平均值4.94(5.3)5.636.475.43
中位數4.41(4.97)5.485.95.43

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值277.33億279.18億290.15億
最低值216.61億217.35億212.47億
平均值249.83億257.61億259.05億
中位數255.54億276.30億274.54億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.615.284.683.656.00
營業收入107.10億175.96億257.29億230.68億226.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Sunoco LP - Unit(SUN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSUN

相關行情

台股首頁我要存股
Sunoco LP - Unit57.48+3.51%

延伸閱讀



Empty