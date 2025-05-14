鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sunoco LP - Unit(SUN-US)EPS預估下修至4.41元，預估目標價為65.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-14 20:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Sunoco LP - Unit(SUN-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.97元下修至4.41元，其中最高估值7.62元，最低估值3.19元，預估目標價為65.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.62(7.62)
|8.27
|9.07
|5.43
|最低值
|3.19(4.08)
|3.21
|5.03
|5.43
|平均值
|4.94(5.3)
|5.63
|6.47
|5.43
|中位數
|4.41(4.97)
|5.48
|5.9
|5.43
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|277.33億
|279.18億
|290.15億
|最低值
|216.61億
|217.35億
|212.47億
|平均值
|249.83億
|257.61億
|259.05億
|中位數
|255.54億
|276.30億
|274.54億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.61
|5.28
|4.68
|3.65
|6.00
|營業收入
|107.10億
|175.96億
|257.29億
|230.68億
|226.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Sunoco LP - Unit(SUN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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