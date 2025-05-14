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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：KRC臨時KIM-US的目標價調降至23元，幅度約4.17%

鉅亨網新聞中心 2025-05-14 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對KRC臨時(KIM-US)提出目標價估值：中位數由24元下修至23元，調降幅度4.17%。其中最高估值30元，最低估值21元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予KRC臨時評價：積極樂觀8位、保持中立16位、保守悲觀0位。

KRC臨時今(14日)收盤價為21.445元。近5日股價上漲4.17%，標普指數上漲4.99%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股KIM市場預估目標價

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