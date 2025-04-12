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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sunoco LP - Unit(SUN-US)EPS預估下修至5.2元，預估目標價為64.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-12 00:16


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Sunoco LP - Unit(SUN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.94元下修至5.2元，其中最高估值7.4元，最低估值4.16元，預估目標價為64.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.4(7.4)8.359.185.31
最低值4.16(4.16)4.855.055.31
平均值5.57(5.91)6.326.865.31
中位數5.2(5.94)5.916.675.31

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值255.54億279.18億290.15億
最低值217.43億217.75億212.91億
平均值242.83億250.52億252.03億
中位數255.53億254.62億253.04億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.615.284.683.656.00
營業收入107.10億175.96億257.29億230.68億226.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Sunoco LP - Unit(SUN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSUN

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