鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sunoco LP - Unit(SUN-US)EPS預估下修至5.2元，預估目標價為64.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-12 00:16
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Sunoco LP - Unit(SUN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.94元下修至5.2元，其中最高估值7.4元，最低估值4.16元，預估目標價為64.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.4(7.4)
|8.35
|9.18
|5.31
|最低值
|4.16(4.16)
|4.85
|5.05
|5.31
|平均值
|5.57(5.91)
|6.32
|6.86
|5.31
|中位數
|5.2(5.94)
|5.91
|6.67
|5.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|255.54億
|279.18億
|290.15億
|最低值
|217.43億
|217.75億
|212.91億
|平均值
|242.83億
|250.52億
|252.03億
|中位數
|255.53億
|254.62億
|253.04億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.61
|5.28
|4.68
|3.65
|6.00
|營業收入
|107.10億
|175.96億
|257.29億
|230.68億
|226.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Sunoco LP - Unit(SUN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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