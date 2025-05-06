鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sunoco LP - Unit(SUN-US)EPS預估下修至4.97元，預估目標價為65.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 00:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Sunoco LP - Unit(SUN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.2元下修至4.97元，其中最高估值7.29元，最低估值4.08元，預估目標價為65.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.29(7.29)
|8.23
|9.07
|5.43
|最低值
|4.08(4.08)
|4.89
|5.12
|5.43
|平均值
|5.23(5.54)
|6.08
|6.62
|5.43
|中位數
|4.97(5.2)
|5.5
|6.15
|5.43
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|277.33億
|279.18億
|290.15億
|最低值
|217.43億
|217.75億
|212.91億
|平均值
|250.10億
|257.74億
|259.20億
|中位數
|255.54億
|276.30億
|274.54億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.61
|5.28
|4.68
|3.65
|6.00
|營業收入
|107.10億
|175.96億
|257.29億
|230.68億
|226.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Sunoco LP - Unit(SUN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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