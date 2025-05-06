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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sunoco LP - Unit(SUN-US)EPS預估下修至4.97元，預估目標價為65.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 00:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Sunoco LP - Unit(SUN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.2元下修至4.97元，其中最高估值7.29元，最低估值4.08元，預估目標價為65.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.29(7.29)8.239.075.43
最低值4.08(4.08)4.895.125.43
平均值5.23(5.54)6.086.625.43
中位數4.97(5.2)5.56.155.43

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值277.33億279.18億290.15億
最低值217.43億217.75億212.91億
平均值250.10億257.74億259.20億
中位數255.54億276.30億274.54億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.615.284.683.656.00
營業收入107.10億175.96億257.29億230.68億226.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Sunoco LP - Unit(SUN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSUN

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