資金流分析專家：大型投資者仍在減持 美元多年熊市才剛剛開始

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-14 17:10

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Exante Data 創辦人 Jens Nordvig 是一位專注追蹤全球資金流向的專家，經常與全球大型機構投資者交流。他認為，近期因中美貿易關係緩和而出現的美元反彈只是曇花一現，並確信，由川普政府混亂政策顛覆全球貿易格局所引發的美元多年熊市，才剛剛開始。

Nordvig 指出，斷斷續續、缺乏一致性的關稅政策，已經讓投資者對美元的信心被「不可逆地削弱」。值得注意的是，美國現任財長貝森特曾經是 Nordvig 早年客戶之一，當時貝森特還在避險基金任職。

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Nordvig 預測的關鍵在於：與在上月關稅上調後迅速拋售美元的投機者不同，那些過去十年間大量配置美國股票與債券的機構投資者，目前正在「重新平衡資產配置」。

Nordvig 表示，儘管減少持倉或建立美元空頭可能需要數月，但可以肯定的是，美元多頭的痛苦即將來臨。

Nordvig 說：「我們的許多『實錢』客戶都在說，現在還沒有採取什麼實質行動。」「所有這些長期投資者都在尋找機會逐步降低對美元的曝險。」Nordvig 在 3 月初首次開始看跌美元。

年初至今美元已累計下跌逾 5%，儘管近期因貿易休戰協議而飆升至 1 個月高點。Nordvig 指出，他與眾多分析師和投資者一樣，認為這代表著一場長期的結構性轉變，正在遠離美元。

Nordvig 預計，美元壓力可能在九月左右加劇。屆時，關稅導致的通膨可能趨緩，美國經濟成長也將減速，這將給予聯準會有空間開始降息。