傳蘋果將於2027推出「全玻璃iPhone」！取消螢幕開孔與瀏海

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-05-13 13:40

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根據《彭博社》記者 Mark Gurman 的 Power On 通訊，蘋果 (AAPL-US) 正計畫於 2027 年推出一款革命性 iPhone，具備「幾乎全玻璃、曲面機身」設計，並完全取消螢幕開孔與瀏海，實現真正的全螢幕外觀。這款機型預計成為 iPhone 問世 20 週年的旗艦之作，引發全球果粉高度關注。

據悉，這項「幾乎全玻璃」的設計，可能來自蘋果早在 2019 年所申請的專利，描述一款外殼由單一玻璃片構成、可圍繞機身形成連續環狀的手機。若蘋果實現此構想，將大幅提升產品未來感與工藝技術門檻。

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「全玻璃 iPhone」將取消螢幕開孔與瀏海。（圖：Shutterstock）

此前，《The Information》也曾報導指出，蘋果正在開發一款螢幕下前鏡頭的 iPhone，預計 2027 年問世，讓用戶享受真正「無邊框」的全螢幕體驗。

韓媒《The Elec》則補充說，蘋果正與顯示器供應商合作開發無邊框技術，但不打算採用三星或 Vivo 那種側邊曲面螢幕。

除了 iPhone 大改版外，Gurman 還表示，蘋果將於 2027 年發表旗下首款摺疊式 iPhone，並推出對標 Meta Ray-Ban 的智慧眼鏡。

此外，具備攝影功能的 AirPods 與 Apple Watch 也將同步登場，蘋果將全面佈局穿戴與擴增實境市場。

Gurman 還進一步透露，蘋果正研發一款桌上型 AI 家用機器人，將內建具備「個人化互動能力」的智慧助理，有望成為智慧家庭生態圈的重要成員。

為支援更強大的語音互動功能，蘋果也預計在 2027 年推出搭載大型語言模型（LLM）的 Siri，大幅提升其智慧理解與回應能力，並可能為其伺服器端 AI 處理創建新晶片。

《The Information》則暗示道，負責蘋果新 AI 晶片的團隊與以色列的蘋果 Silicon 設計團隊是同一個團隊，該團隊幫助該公司在 2020 年的 Mac 上放棄了英特爾 (INTC-US) 晶片。