美國線艙位秒空！中國海運、港口類股受關稅下調激勵掀漲停潮 運價暴漲周期再臨？

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-14 08:40

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受美國關稅調整政策影響，中國 A 股海運股跟港口類股周二 (13 日) 集體爆發，連雲港、南京港強勢漲停，寧波海運、寧波遠洋、海通發展、鳳凰航運等多檔亦亮燈，錦江航運、廈門港務、重慶港、北部灣港等漲幅超 5%，這波行情被業界視為國際貿易政策變動傳導至資本市場的直接反應，市場對中美航線運輸需求以及運價走勢的預期發生顯著變化。

當日，多家上市公司回應股價異動原因。寧波海運證代部門表示，漲停可能與關稅下調聲明相關，但公司目前並無主動應對動作，寧波遠洋則稱未經營美國線業務，股價波動受多重因素影響，連雲港證代認為關稅調整釋放了積極信號。

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海通發展則坦言，二級市場表現確實受到關稅政策影響，但公司主營乾散貨運輸，貨櫃業務佔比有限。中遠海特證代透露，關稅政策調整頻率加快直接影響美國線貨物量預期，但該公司對美直接業務佔比不足 5%，影響相對有限。

值得注意的是，多家企業都強調，關稅下調對擁有美國線貨櫃運輸業務的公司影響更為顯著。

市場變化則更為直觀，深圳某貨代負責人透露，關稅消息公佈後，美國線下半月艙位迅速爆滿，船公司隨即啟動運價上調程序。

上海貨代也指出，船公司先前抽調美國線運力至其他航線，如今需要重新調配，預計 5 月下旬至 6 月將迎來出貨高峰。

根據中糧期貨研發分析，此輪政策調整將推動市場從「負回饋」轉向「正回饋」，悲觀預期修復疊加供需現實改善，美國線可能出現貨物搶購、運力緊張局面，而歐洲航線運力壓力則有所緩解。

歷史經驗顯示，2020-2021 年全球貿易復甦時期，貨櫃運輸曾出現「一櫃難求」、運價暴漲數倍的情況。目前市場正顯現相似特徵。

目前，洛杉磯港和長灘港保稅倉需求激增，約 40% 貨物來自中國，其租金較普通倉庫高出 60%。Flexe 平台數據顯示，140 個美國保稅設施、2100 萬平方英尺倉儲空間正快速消化。

業內人士指出，若關稅回調，囤積貨物將與新增採購形成疊加效應，推動運量超預期成長，進而帶動運價上行。

作為中國首個航運類期貨品種的集運指數 (歐線) 期貨，其主力合約上漲對相關板塊形成提振。 2024 年 6 月至 2025 年一季度，航運類股持續走強，Wind 航運指數今年迄今累計上漲 31.3%，中遠海控股價漲幅超 79%，錦江航運憑藉東南亞航線 51.07% 的運價漲幅，今年首季歸母淨利同比 187.07%。中遠海控 2024 年財報顯示，紅海危機導致的運價暴漲使其貨櫃業務收入突破 2259 億元人民幣，年增率達 34.4%。

不過，市場繁榮背後暗藏風險。某戶外帳篷外貿企業負責人指出，關稅降低雖緩和出口壓力，但後續訂單需重新議價，企業利潤空間仍受擠壓。

德迅中國指出，電商小包裹運輸受政策波動影響顯著，現有客戶出貨仍以消化庫存為主。

華源證券也出具研究報告提醒，港口族群雖具現金流穩定優勢，仍須警惕運價劇烈波動帶來的成本壓力，以及新興航線競爭加劇的挑戰。