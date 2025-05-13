俄烏會談在即 川普表示：願意改變行程去土耳其參加

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-13 17:01

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美國總統川普表示，他可能會於本週四親自前往土耳其，參加俄羅斯與烏克蘭之間的和談。他強調，如果認為此舉有助於促進和平，他願意改變行程，參與此次重要會議。

根據《CNN》的報導，烏克蘭總統澤倫斯基對川普可能出席俄烏和談表示歡迎，並公開表示支持與俄羅斯總統普丁進行直接會談。

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澤倫斯基在晚間演說中指出：「我們希望川普總統能抽空來到土耳其，因為他的支持對會談非常重要。」他強調，這樣的直接對話對於解決長期以來的戰爭局勢非常重要。

近日，俄羅斯總統普丁提出在土耳其進行直接對話的提議，這將是自 2022 年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，雙方的首次正式接觸。

然而，儘管俄羅斯外交部長拉夫羅夫與土耳其外長進行了電話會談，俄羅斯是否會派普丁或其他高層官員出席和談仍未確定。克里姆林宮發言人表示，普丁對尋求和平解決方案持積極態度。

上週末，烏克蘭的主要歐洲盟國向俄羅斯發出了最後通牒，要求其立即實行為期 30 天的無條件停火，否則將面臨「重磅制裁」。

這些盟國強調，只有在停火達成後才會開啟新的和談進程。而川普此前支持這一無條件停火的倡議，並表示如果停火協議未被遵守，美國將會和其盟友一起加大制裁力度。

值得注意的是，川普過去曾強烈要求俄羅斯同意停火，但如今在推動烏克蘭與俄羅斯直接會談時，卻不再強調停火條件。

這一立場的改變，顯示出美國政府在面對俄烏戰爭僵局時的策略調整，代表川普不再將停火作為談判的前提，而是更強調促成直接對話。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，已與土耳其總統艾爾段進行通話，並獲得了艾爾段的承諾，表示土耳其已準備好主辦俄烏和談會議。

克里姆林宮也透露，普丁與艾爾段的通話中，雙方一致支持舉行這一和平會議。艾爾段強調，近期的接觸為和平談判提供了新的機會，並表示希望此次機會不會被浪費。

儘管美國政府積極推動和平談判，但長期以來的外交努力未能取得顯著進展，讓川普政府感到越來越挫折。

美國國務卿盧比歐曾在上月表示，如果俄烏和平談判無法取得實質性進展，美國將會考慮「另尋他途」。