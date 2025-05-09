鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估上修至2.49元，預估目標價為33.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 22:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對美盛(MOS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.45元上修至2.49元，其中最高估值2.96元，最低估值2.15元，預估目標價為33.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.96(2.96)
|3.66
|3.67
|4.29
|最低值
|2.15(2)
|2.06
|1.5
|2.39
|平均值
|2.49(2.46)
|2.6
|2.56
|3.17
|中位數
|2.49(2.45)
|2.6
|2.45
|2.83
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|135.71億
|134.33億
|143.32億
|131.36億
|最低值
|114.79億
|111.15億
|111.32億
|122.00億
|平均值
|124.61億
|124.84億
|125.12億
|126.68億
|中位數
|124.99億
|125.39億
|125.18億
|126.68億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.75
|4.27
|10.06
|3.50
|0.55
|營業收入
|86.82億
|123.57億
|191.25億
|136.96億
|111.23億
詳細資訊請看美股內頁：
美盛(MOS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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