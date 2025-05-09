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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估上修至2.49元，預估目標價為33.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 22:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對美盛(MOS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.45元上修至2.49元，其中最高估值2.96元，最低估值2.15元，預估目標價為33.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.96(2.96)3.663.674.29
最低值2.15(2)2.061.52.39
平均值2.49(2.46)2.62.563.17
中位數2.49(2.45)2.62.452.83

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值135.71億134.33億143.32億131.36億
最低值114.79億111.15億111.32億122.00億
平均值124.61億124.84億125.12億126.68億
中位數124.99億125.39億125.18億126.68億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.754.2710.063.500.55
營業收入86.82億123.57億191.25億136.96億111.23億

詳細資訊請看美股內頁：
美盛(MOS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMOS

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