鉅亨速報 - Factset 最新調查：WESCO國際WCC-US的目標價調升至205元，幅度約3.8%
鉅亨網新聞中心 2025-05-13 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對WESCO國際(WCC-US)提出目標價估值：中位數由197.5元上修至205元，調升幅度3.8%。其中最高估值230元，最低估值163元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予WESCO國際評價：積極樂觀11位、保持中立2位、保守悲觀0位。
WESCO國際今(13日)收盤價為171.7元。近5日股價上漲3.8%，標普指數上漲3.43%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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