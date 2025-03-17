鉅亨速報 - Factset 最新調查：WESCO國際WCC-US的目標價調降至220元，幅度約3.3%
鉅亨網新聞中心 2025-03-17 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對WESCO國際(WCC-US)提出目標價估值：中位數由227.5元下修至220元，調降幅度3.3%。其中最高估值250元，最低估值200元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予WESCO國際評價：積極樂觀11位、保持中立2位、保守悲觀0位。
WESCO國際今(17日)收盤價為162.86元。近5日股價下跌3.3%，標普指數下跌2.27%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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