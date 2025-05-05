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鉅亨速報 - Factset 最新調查：WESCO國際WCC-US的目標價調降至197.5元，幅度約3.66%

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對WESCO國際(WCC-US)提出目標價估值：中位數由205元下修至197.5元，調降幅度3.66%。其中最高估值250元，最低估值163元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予WESCO國際評價：積極樂觀11位、保持中立2位、保守悲觀0位。

WESCO國際今(5日)收盤價為163.03元。近5日股價上漲3.66%，標普指數上漲2.92%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WCC市場預估目標價

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