鉅亨速報 - Factset 最新調查：WESCO國際WCC-US的目標價調降至205元，幅度約3.53%
鉅亨網新聞中心 2025-04-17 22:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對WESCO國際(WCC-US)提出目標價估值：中位數由212.5元下修至205元，調降幅度3.53%。其中最高估值250元，最低估值163元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予WESCO國際評價：積極樂觀10位、保持中立2位、保守悲觀0位。
WESCO國際今(17日)收盤價為150.035元。近5日股價上漲3.53%，標普指數下跌3.32%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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