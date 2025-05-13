先別高興太早！陸財經作家：中美雖達關稅協議 仍有三件事情懸而未決

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-13 14:55

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中國知名財經作家吳曉波旗下微信公衆號「吳曉波頻道」今 (13) 日刊文指出，中美雙方在瑞士日內瓦同步發布聯合聲明，宣布相互大幅降稅，這場被外媒稱為「子彈擊中靶心」的反轉，不僅讓華爾街狂歡，更折射出大國賽局的複雜棋局。

根據協議，美方取消針對中國商品的 91% 額外關稅，僅保留 10% 基準稅率，中國同步撤銷 91% 反制關稅，但針對芬太尼等特定商品保留 10% 以上關稅。

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吳曉波在文中指出，看似對等的條款暗含玄機，因美方將 4 月 2 日加徵的 34% 關稅拆分為 24% 暫緩 90 天與「10% 永久保留」，而中方則針對美方「芬太尼稅」保留反制措施，涵蓋煤炭、農產品、汽車等敏感領域。

根據《華爾街日報》(WSJ) 分析，上述協議這更像是「精準拆彈」而非全面停火。美國對中國加徵的關稅中，涉及戰略產業的 24% 關稅仍懸而未決，而中國對美煤炭、大豆等商品的反制關稅同樣保留。

中美聯合聲明發布後，中國跨境電商企業 Temu 母公司拼多多的股價周一 (12 日) 應聲上漲 7%，但商家很快發現，協議未提及恢復「小包裹免稅」政策，但在美國貿易專家看來，儘管前景不明，從邏輯上講其他商品若都減免關稅，那麼就應該映射到小額豁免，因為它在從中國進口到美國的商品中佔相當大的比重。

浙江一家服裝輔料出口商在協議公佈後立即聯繫美國客戶：「即便被徵 50% 關稅，我們仍比越南供應商便宜。」這樣的心態在長三角外貿企業中蔓延，部分工廠開始加班趕製訂單，試圖抓住 90 天窗口期搶占美國聖誕季市場。

但事實上，美國批發商庫存僅剩 1.3 個月，零售商庫存 1.4 個月，海運週期長達 20 天的現實讓許多企業擔憂「搶出口」淪為「庫存堰塞湖」。還有賣家自嘲道：「我們像在玩俄羅斯輪盤賭，下一顆子彈會不會打中自己？」

《英國廣播公司》(BBC)報導說：「中國傳遞的訊息是理性、克制，且不願讓全球經濟為博弈買單。」談判細節顯示，中美官員上周六 (10 日) 會談持續 8 小時，隔日繼續交鋒，美方核心人物、財長貝森特與貿易代表格里爾在其他人離場後仍留場 1 小時。這種「馬拉松式談判」被外媒解讀為中方掌握節奏的佐證。

《經濟學人》也指出，川普政府的談判策略顯示「商人思維」，最初要求 80% 關稅，最終讓步至保留 10% 基準稅率，被稱為「以時間換空間」，既緩解美國國內通膨壓力，也為後續談判預留籌碼。

但風險在於，芬太尼問題作為政治籌碼恐因期中選舉臨近而再度發酵。華盛頓智庫專家坦言：「20% 的芬太尼稅本質是政治秀，真正難啃的是市場准入和匯率條款。」

儘管周一協議暫時壓制了關稅戰，但分析師普遍認為這只是「中場休息」。

瑞銀 (UBS) 分析師指出，中美在供應鏈獨立、技術管制等領域的矛盾未解，90 天後可能迎來更複雜的博弈，而中國的外貿企業已在未雨綢繆。某新能源企業負責人透露，正在墨西哥籌建組裝廠，「就算關稅歸零，分散風險才是長久之計」。