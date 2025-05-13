美財長曝收到台灣「非常好的提案」 歐盟集體行動使談判牛步

鉅亨網新聞中心 2025-05-13 16:40

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美國財政部長貝森特（Scott Bessent）淡化了與歐盟迅速達成貿易協議的可能性，稱歐盟存在「集體行動問題」，這阻礙了談判，也透露收到來自台灣「非常好的提案」。

貝森特在利雅德舉行的沙美投資論壇上被問及關稅談判進度時表示，「我認為美歐之間的進展可能會慢一些。」

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他指出，「我個人的看法是，歐洲可能存在集體行動問題；例如，義大利人希望的東西與法國人不同。但我相信最終我們將達成一個令人滿意的結論。」

貝森特對與亞洲貿易夥伴達成協議更為樂觀。他表示，美國與日本之間進行了「非常有成效的討論」，並稱讚與印尼的對話「非常積極」，還提到來自台灣的「非常好的提案」。他同時也提到了與南韓和泰國的談判。

負責與亞洲經濟體談判的貝森特表示，「在我負責的這一區域，進展非常順利。」