卡達贈豪華客機惹非議 川普怒嗆：蠢蛋才不收

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-13 10:07

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美國總統川普週一（12 日）憤怒地駁斥了外界對他計劃接受卡達提供豪華客機作為空軍一號的擔憂，表示不接受這樣的禮物是「愚蠢的」。

卡達王室提出捐贈一架價值 4 億美元的波音 747-8 作為美國總統專機的提議，引發了有關道德與安全的重大質疑，但川普對此不以為意。

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川普在白宮接受記者提問時，被問及這個富含石油的海灣國家是否會期待回報時表示：「這是個有好的舉動。」

他進一步指出：「我絕不會拒絕這樣的提議。我的意思是，如果我說：『不，我們不想要免費、非常昂貴的飛機』，我就是一個愚蠢的人。」

卡達這項提議，是在川普多次抱怨波音公司為更換現有老舊空軍一號而簽訂的合約出現延遲和預算超支之後。

當被問及卸任後是否會將該飛機作為私人用途時，川普特別憤怒，並怒嗆提問記者：「你應該為問這個問題感到羞愧，」

川普說：「他們免費送我們一架飛機。我可以說，不不不，別送我們，我想付你們 10 億美元或 4 億美元，或不管是多少；我也可以說，非常感謝你們。」

川普表示，這架飛機將捐贈給他未來的總統圖書館作為展品，如同隆納 · 雷根的圖書館展示了前任空軍一號。

卡達方面迅速淡化了此一爭議，稱該架飛機不是禮物。

卡達駐華盛頓媒體專員阿里 · 安薩里（ Ali Al-Ansari）表示，卡達與美國國防部在考慮轉讓一架飛機，臨時用作空軍一號。

但該計劃引發了重大的道德質疑，因為美國憲法禁止政府官員接受「任何國王、王子或外國國家」的贈與。

同時也引發了深層的安全疑慮，因為使用由外國勢力捐贈的飛機作為極度敏感的空軍一號，風險極高。該飛機設計用途是在美國遭受攻擊時，能作為總統的空中指揮中心。