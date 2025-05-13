阿里「三位一體」戰略成形 蔡崇信：所有業務將全由AI驅動

鉅亨網新聞中心 2025-05-13 13:35

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在人工智慧浪潮席捲全球之際，阿里巴巴 (BABA-US) (09988-HK) 正迅速轉型為 AI 驅動的科技企業。董事會主席蔡崇信近期公開表示，未來 3 至 5 年內，阿里的每一項業務都將以 AI 為核心驅動力，展現出對未來科技戰略的高度決心與投入。

「電商＋雲＋AI」 打造全新競爭門戶

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在今年的「510 阿里日」親友見面會上，蔡崇信明確宣布，阿里的核心戰略將聚焦於「電商、雲 + AI」三大支柱。他指出，AI 不僅能提升內部生產效率，更將全面驅動用戶與客戶端的體驗革新，進一步打造阿里的新競爭門戶。

「如果我們能聚焦在 AI，也許能創造出新的互聯網入口。」蔡崇信直言，這是阿里擺脫傳統流量瓶頸，重構商業模式的關鍵突破口。

與蘋果聯手：成為 AI 應用的全球焦點

2025 年初，阿里巴巴與蘋果合作打造「中國版 iPhone AI」的消息震撼市場。儘管蘋果曾考慮其他中國科技巨頭，但最終選擇阿里，顯示其在 AI 實力上的領先優勢。

這一合作立即在資本市場引發熱烈反應。2 月 12 日，阿里在港股市值飆升至 2.2 兆港元，創下近年來新高，展現外界對阿里 AI 佈局的高度認可。

通義千問 3 登頂：AI 實力全面開花

4 月，阿里旗下的通義千問 3（Qwen3）重磅推出。作為全球首個開源「混合推理模型」，千問 3 成功整合「快思考」與「慢思考」，在保持高效運算的同時提升複雜推理能力，大幅降低算力成本。

這項技術突破不僅鞏固了阿里在開源 AI 領域的領導地位，更為其全面 AI 化戰略奠定了技術根基。根據阿里雲 Q3 財報，AI 相關收入已連續六季實現三位數成長，成為帶動雲業務表現的核心動力之一。千億級投資布局：打造 AI 基礎設施

阿里對 AI 的野心並不止於應用。蔡崇信預告，未來三年內將投資超過 500 億美元，用於計算基礎設施與 AI 核心技術發展。這筆投入，預示著阿里正從 AI 應用企業，升級為 AI 底層技術供應商。

AI 革命中的「阿里財神爺」

「AI 將創造一個 10 兆美元的市場。」蔡崇信預測，若 AI 能取代 20% 人類工作，並降低 20% 成本，全球將釋放出前所未有的生產力潛能。

蔡崇信無疑是阿里 AI 轉型的核心推手。這位曾放棄年薪 70 萬美元加入草創阿里的華人律師，如今已成為市值千億科技巨擘的舵手。他對 AI 未來的洞察與魄力，使阿里在 AI 競賽中不再僅是追隨者，而是定義者。

他的話語清晰而堅定：「AI 不是要做最聰明的模型，而是要讓技術真正創造商業價值與使用者體驗。」

不求快跟多 目標落地到牽行百業

蔡崇信始終強調，AI 的真正價值不在於誰的模型參數更多、推理更快，而在於能否結合實際業務需求，落地到千行百業，創造具體價值。他的觀點鮮明：「AI 不是要做最聰明的模型，而是要讓技術真正創造商業價值與使用者體驗。

當全球互聯網平台仍困於流量紅利退潮之時，阿里率先押注 AI，企圖打開新的增長空間。從打造 AI 模型、擴建基礎設施、到深耕應用與場景轉化，阿里正在用一整套立體戰略描繪未來版圖。

這位年輕時毅然放棄 70 萬美元年薪、加入月薪僅 500 元人民幣的創業團隊的華人律師，從幫助阿里構建股權架構、引入資金，到主導多起關鍵投資，如今又站在 AI 變革的第一線，再次為公司注入全新動能。

他不僅深諳資本運作，也對技術趨勢有著非凡的敏銳度，這使他能夠在充滿不確定性的 AI 競賽中，為阿里選定清晰的方向與節奏。