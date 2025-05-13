挺AI新創！Google啟動AI Futures Fund 提供資金與技術資源

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-13 12:00

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為支援使用 Google DeepMind 人工智慧（AI）模型的新創公司，Google (GOOGL-US) 於美國時間週一（12 日）正式宣布啟動 「AI Futures Fund」，提供從種子期到成長期的多元投資與技術支援，顯示 Google 正積極拓展 AI 生態系與創業資源網路。

Google 表示，AI Futures Fund 已經自 5 月 12 日起正式開放申請，歡迎全球 AI 創業團隊報名爭取資源與合作機會。透過這項基金，Google 希望培養更多創造實際影響力的 AI 解決方案，加速生成式 AI、機器學習、AI 教育等關鍵領域的發展。

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Google 表示，AI Futures Fund 的核心目的，是投資正在運用最新 AI 工具與模型 的新創團隊。入選企業將可：

優先使用 DeepMind 最先進的 AI 模型

與 Google DeepMind 和 Google Labs 專家合作研發

獲得 Google Cloud 雲端積分（Cloud credits）

有機會獲得 Google 直接投資資金

AI 新創將有機會獲得 Google Deepmind 支持。（圖：Shutterstock）

這一連串措施，將大幅降低新創開發 AI 應用的門檻，加速創新落地。

Google 強調，AI Futures Fund 採取滾動式審查模式，不設申請截止日期，鼓勵各階段 AI 新創公司隨時提出申請。Google 發言人向外媒《TechCrunch》表示：「這個基金沒有固定批次、沒有申請截止時間，將視個案而定做出投資決策。」

目前基金總額未公開，但投資金額具彈性，主要聚焦於早期與中期 AI 團隊，也不排除支援後期發展企業。

目前已有數家 AI 公司加入計畫，包括：結合 AI 的迷因（meme）製作平台 Viggle，以及專注於 AI 動畫與漫畫的應用程式 Toonsutra。

這些案例顯示，Google AI Futures Fund 的支持範圍涵蓋 生成式內容、娛樂科技、創意產業等領域，不侷限於技術層面。

除了 AI Futures Fund，Google 近期也頻頻啟動大型 AI 支持專案：

2023 年 11 月：Google 慈善組織 Google.org 宣布投入 2,000 萬美元 支持 AI 學術研究。

2023 年 9 月：Google 執行長 Sundar Pichai 宣布設立 1.2 億美元「全球 AI 機會基金」（Global AI Opportunity fund），強化全球 AI 教育普及

AI 加速器計畫：再注資 2,000 萬美元，協助非營利機構開發 AI 應用工具

這些行動展現出 Google 對 AI 發展的高度承諾，尤其關注於 人才培育與社會影響力。