萬事達卡運用AI強化詐騙偵測：每年掃描1600億交易、50毫秒即時風險評估

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-13 14:20

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萬事達卡 Mastercard (MA-US) 正在運用人工智慧（AI）系統「Decision Intelligence」即時監控全球交易。當系統偵測到異常行為，例如登入失敗或高金額提領，便會即刻發出警示，協助銀行及商戶即時阻止潛在詐騙行為。

根據萬事達卡，其最新版本的 AI 詐欺偵測系統，每年可掃描近 1,600 億筆交易，幫助萬事達卡大幅減少誤報詐欺案件。

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萬事達卡最新版本的 AI 詐欺偵測系統每年可掃描近 1,600 億筆交易。（圖：Shutterstock）

萬事達卡利用蒐集到的資料通知名為「Decision Intelligence」（決策智慧）的風險評分系統，該系統為每筆交易分配一個分數。高於一定閾值的分數被視為合法，而低於閾值的分數則被標記為詐欺。

為此，AI 系統會持續掃描數億個資料點，例如持卡人的姓名、地址和購買歷史記錄，以預測交易是否真實。

這項 AI 系統具備自我學習機制，可隨市場與詐騙手法變化持續調整模型參數。萬事達卡指出，系統能分辨「不尋常但合理」的行為模式，例如一次性高額消費或海外購物，避免將正常交易誤判為詐騙，進一步提升使用者信任與交易流暢度。

今年，年萬事達卡還推出進階版「Decision Intelligence Pro」，透過比對使用者的消費習慣與歷史交易資料，進一步提升 AI 識別詐騙行為的準確性。

該系統可結合用戶背景資訊與交易特徵，精準分析「真實交易」與「偽冒行為」間的微妙差異。

雖然 AI 強化了詐騙偵測效率，但專家也提醒潛藏的偏見風險。賓州州立大學法學教授 Daryl Lim 指出，若 AI 模型訓練資料出現偏差，恐導致特定族群或地區被誤判為高風險。

萬事達卡則強調，其內部已建立完善的 AI 治理制度，並設有專責團隊監督演算法決策過程，確保符合公平性與透明性。

除交易監控外，萬事達卡也結合行為生物識別技術，透過用戶輸入密碼的節奏、裝置持握方式等細節，辨識是否為真實使用者。同時，AI 也用於偵測帳戶與設備間的可疑關聯，提前發現詐騙集團的行為模式。

面對「第一方詐欺」（消費者故意冒稱未收到商品進行詐騙退款）等新型詐騙行為，萬事達卡也推出「First-Party Trust」計畫。AI 系統會分析 IP 位址、設備 ID、配送資訊等指標，幫助商戶判斷退款申請的真實性，減少惡意退費風險。

2024 年，萬事達卡正式推出「Scam Protect」AI 解決方案，整合多項先進技術，全面預防網路詐騙事件。萬事達卡北美資安資深副總裁 Seckin Yilgoren 表示，這些工具可保護持卡人、銀行與商戶的交易安全，強化整體支付生態系統的信任與穩定性。