NHTSA緊盯特斯拉機器人計程車！要求說明惡劣天氣下自駕安全細節

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-13 09:50

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美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）正要求特斯拉 (TSLA-US) 提供更多有關其計畫於 6 月在德州奧斯汀推出的付費機器人計程車（Robotaxi）服務的詳細資料，特別是評估特斯拉的全自駕技術在惡劣天氣條件下的表現。

根據《路透》報導，NHTSA 要求特斯拉提供詳細計畫，說明如何確保機器人計程車在能見度低的情況下仍能安全運行。特別是，如何處理途中可能遇到的視線不良問題，如陽光刺眼、霧霾或積雪等。

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此外，NHTSA 希望了解特斯拉計畫將多少輛車用作機器人計程車，且這些車輛的技術何時能夠由非特斯拉駕駛員操作。該機構還要求了解特斯拉是否會在運行過程中對這些車輛進行即時監控。

NHTSA 希望了解的機器人計程車的實際運行狀況。（圖：Shutterstock）

同時，NHTSA 也要求特斯拉提供機器人計程車系統的感測器配置、使用的鏡頭及其他感測器。NHTSA 關注的是，特斯拉是否遵守行業自駕技術標準，無論是由特斯拉進行監控還是無人監控的情況下。

儘管 NHTSA 要求特斯拉提供更多資料，特斯拉尚未對調查做出回應。NHTSA 表示，從 2023 年 10 月起，該機構已經對 240 萬輛配備全自駕技術的特斯拉車輛展開調查，這些車輛涉及四起事故，包括一起致命車禍。

2023 年 12 月，為增強其自動駕駛輔助系統的安全性，NHTSA 召回了約 200 萬輛特斯拉車輛。然而，該機構仍在調查，該召回是否能有效解決駕駛員未充分注意行駛的問題。