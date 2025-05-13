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鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓地產(BXP-US)EPS預估下修至1.73元，預估目標價為75.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-13 02:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對波士頓地產(BXP-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.88元下修至1.73元，其中最高估值2.58元，最低估值1.31元，預估目標價為75.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.58(2.58)2.862.99
最低值1.31(1.31)1.251.19
平均值1.79(1.86)1.92.16
中位數1.73(1.88)1.872.23

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值35.47億37.03億37.67億
最低值31.87億33.36億34.51億
平均值33.97億35.01億36.01億
中位數34.11億35.17億35.77億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.543.185.411.210.09
營業收入27.66億28.90億31.10億32.74億34.08億

詳細資訊請看美股內頁：
波士頓地產(BXP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBXP

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